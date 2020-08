Wir haben uns auf bestimmte Krankheiten spezialisiert. Dies sind unter anderem die typischen neuen Stressfolgeerkrankungen, die auch, aber nicht nur, durch unser komplizierter und rasanter gewordenes Leben zunehmen, z. B. psychische Krisen, Burn-out und psychosomatische Erkrankungen.

Hier ist der Bedarf groß und hier gibt es zu wenige wirksame Klinikkonzepte. Wir arbeiten nach einem wissenschaftlich geprüften integrativen Konzept und sehr individuellen Behandlungsplänen. Die Therapiemöglichkeiten sind weitreichend. Neben klassisch-schulmedizinischen Verfahren und Naturheilverfahren, liegt ein Schwerpunkt auf psychotherapeutischen Verfahren. Diese orientieren sich an Methoden der Tiefenpsychologie und an verhaltenstherapeutischen Modellen. Die Methodenwahl richtet sich am Einzelfall aus.